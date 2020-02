Autoroutes allemandes : la mise en place d'une limitation de vitesse soumise au vote

Imposer une limitation de vitesse sur autoroute dans le dernier pays d'Europe à disposer de tronçons libres est un sujet très épineux. La dernière fois que ce vote sensible a été soumis aux élus, ce fut un "non" massif d'une large partie des députés (498 pour, 126 contre). Mais l'affaire n'est pas tombée aux oubliettes.

Après le vote "échec" du Bundestag en octobre dernier, la question de la limitation de vitesse est remise sur la table. Le 14 février prochain, elle sera votée au Bundesrat ("haute" chambre allemande, qui représente les "länder" allemands). La commission de l'environnement recommande un passage à 130 km/h, comme plusieurs autres pays européens, dont la France.

Car il s'agit bien d'un double débat désormais : la sécurité routière n'est plus le seul argument de l'instauration d'une limitation depuis que les écologistes ont rejoint le débat pour réduire les rejets polluants sur les grands axes allemands. Jusque là, aucune étude n'a réellement évalué le niveau des rejets autour de ces autoroutes illimitées, mais il est certain que la hausse de la consommation et des émissions polluantes est directement liée à celle de la vitesse (et pas forcément proportionnelle, qui plus est).

Depuis que l'ADAC s'est dit "neutre" sur le sujet, les mentalités évoluent quelque peu outre-Rhin, mais la mise en place d'une limitation (si elle est votée par le Bundersrat, puis à nouveau par le Bundestag...) ne se fera pas du jour au lendemain. Déjà, les experts de la sécurité demandent des périodes de tests sur certains tronçons pour dresser un bilan écologique et sécuritaire.

En tout cas, en ligne, le débat passionne : une première pétition pour la vitesse illimitée a recueilli près de 170 000 signatures... pendant qu'une autre pétition pour la réduction de la pollution a recueilli plus de 100 000 signatures.