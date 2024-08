Aux Etats-Unis, les gros pick-up sont plus durables que les voitures

Quels sont les véhicules qui ont le plus de chance de dépasser les 250 000 miles au compteur (402 336 kilomètres) avant leur fin de vie ? Voilà l’objet de l’étude conduite par iSeeCars aux Etats-Unis sur un peu plus de 400 millions d’autos du pays, histoire de voir celles qui ont la meilleure durabilité en moyenne.

Dans la plus pure tradition des clichés sur la fiabilité des voitures japonaises, ce sont les modèles de la marque Toyota qui dépassent le plus souvent ce chiffre d’après les données de l’étude en question. 17% des modèles du géant japonais vendus aux Etats-Unis dépassent les 250 000 miles, contre « seulement » 13,6% pour les autos de la marque Honda.

Les modèles les plus durables sont d’énormes pick-up

Selon ces chiffres, c’est le Toyota Tundra qui a le plus de chances de dépasser les 250 000 miles (36,6%) devant le Toyota Sequoia (36,4%), le 4Runner (26,8%), le Tacoma (26,7%) et le Highlander (25,9%).

Notez qu’on parle ici de modèles comptabilités dans la catégorie des « voitures » même si ce sont des SUV et des pick-up grand format. Car d’après l’étude, les modèles les plus durables sont ceux de la catégorie des énormes pick-up « Heavy Duty ». Le Ram 3500, un monstre concurrent des Ford F-350 Heavy Duty et autres Chevrolet Silverado 3500 HD, a 42,6% de chance de dépasser les 250 000 miles. Ils sont increvables, ces gros pick-up américains !