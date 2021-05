Aux USA, une personne sur cinq ferait marche arrière sur la voiture électrique

L'adoption d'un véhicule électrique nécessite de l'adaptation, comme tout changement majeur dans une vie. La planification en cas de longs trajets, le choix des options de charge, si l'électrique présente de nombreux avantages sur le thermique, c'est aussi un choix qui amène des contraintes supplémentaires. Elles impliquent que certains conducteurs n'arrivent pas à franchir le pas définitivement, et reviennent vers le thermique.

Dans un pays où le prix du carburant est certainement moins un problème qu'en Europe, une grande étude de Nature Energy soulève un point intéressant. Environ 20 % des 4160 propriétaires suivis entre 2012 et 2018 lors de cette enquête ont finalement changé d'avis et sont revenus au thermique.

Une bonne partie des propriétaires qui reviennent au thermique le font pour plusieurs raisons. Ils n'ont qu'une voiture par foyer, qui doit servir à tout. Forcément, cela réduit fortement l'offre, à moins d'avoir un budget très élevé. Et les voitures électriques à moins de 30 000 dollars capables de répondre à tous les besoins et dans toutes les situations sont rares, voire inexistantes. Le problème de la charge devient donc sensible pour ce type de client. Il faut d'ailleurs rappeler que le réseau électrique aux USA est en 120V, contre 230V en France. Le temps de charge s'en trouve ainsi inévitablement rallongé.