Avant/après : tout savoir sur le restylage du Renault Kadjar

En cette année 2014, Renault est plutôt en forme : la Clio IV caracole en tête des ventes de sa catégorie et le Captur I domine les ventes européennes. Mais il manque un modèle à fort potentiel, un SUV compact. C’est chose faite en février 2015 lors de la présentation du Kadjar, qui s’intercale entre les Captur et Koleos.

Basé sur la plateforme CMF, notamment partagée avec cousin/concurrent Nissan Qashqai, il mesure 4,45 m de long, ce qui est dans la moyenne du segment. Lors de sa commercialisation en juin 2015, il est disponible avec un seul bloc à essence TCe de 130 ch et deux diesel dCi de 110 et 130 ch. À noter qu’il propose une transmission à quatre roues motrices sur ce dernier.

La gamme s’articule autour de cinq niveaux de finitions : Life, Zen, Business, Edition 1 et Intens. Le premier niveau profite de la climatisation manuelle, de la radio CD MP3 avec Bluetooth et écran tactile de 7 pouces, de l’accoudoir central avant ou encore des rétroviseurs dégivrables.

Le second niveau Zen ajoute la climatisation automatique et bizone, les capteurs de pluie et de luminosité, la lecture des panneaux, les rétroviseurs rabattables électriquement ou encore les barres de toit chromées.

Cependant, c’est certainement niveau Intens le plus intéressant puisqu’il regroupe les aides au stationnement associées à la caméra de recul, les détecteurs d’angle mort, les projecteurs à LED, la navigation avec système R-Link 2, les jantes de 19 pouces…

À l’utilisation, le Kadjar est un bon compagnon. Le coffre est généreux, l’habitacle accueillant, l’équipement est plutôt complet, le confort de suspension est appréciable… On peut lui reprocher des sensations de conduite un peu fades, mais il ne présente pas de réels défauts.

Enfin si. Peut-être celui de manquer de piment. L’habitacle est joliment présenté, mais manque de fantaisie. Même remarque pour le style extérieur, plaisant à regarder, sans pour autant attirer l’œil. Et c’est justement ce que va faire Peugeot en lançant la deuxième génération de son 3008 en 2016.

Le restylage de janvier 2019

Avec son style fort, le Peugeot démode la quasi-totalité de la concurrence et le Kadjar semble bien placide à côté. Les ventes ne s’effondrent pas pour autant, mais Renault décide de présenter la version restylée lors du Mondial de l’automobile fin 2018.

Pourtant, la marque au losange n’a pas décidé de trop investir. Les lignes extérieures évoluent en douceur avec de nouvelles signatures lumineuses, des boucliers redessinés, de nouvelles jantes et des teintes inédites.

L’intérieur n’est pas beaucoup plus gâté. De nouvelles commandes de climatisation, très inspirées de celles du Dacia Duster, font leur apparition. Elles se positionnent juste en dessous d’une nouvelle façade habillant l’écran. Si ce dernier apparaît plus grand visuellement, ce n’est pas le cas puisqu’il se contente toujours d'une taille de 7 pouces.

On note cependant de nouveaux bacs de portières, plus grands, des sièges assurant un meilleur confort, de nouvelles selleries et des aérateurs placés au dos de la console centrale pour les passagers arrière.

Sous le capot, le Kadjar muscle un peu son jeu avec l’arrivée du 1.7 Blue dCi de 150 ch, disponible en 4x2 et 4x4, mais uniquement en boîte manuelle. De son côté, le 1.5 Blue dCi de 115 ch est obligatoire associé à la transmission automatique EDC. À noter que quelques mois avant le lancement de cette version restylée, Renault a fait évoluer ses moteurs afin de répondre à la norme Euro 6c et la généralisation du cycle d’homologation WLTP. Est ainsi apparu le 1.3 TCe en 140 et 160 ch en remplacement du 1.2 TCe de 130 ch, qui a connu des soucis de surconsommation d’huile, et du 1.6 TCe de 165 ch.

Par ailleurs, Renault n’a pas jugé opportun d’offrir un équipement plus riche à son SUV.

Avant que le Kadjar ne prenne sa retraite fin 2022, au profit de l’Austral, Renault décide de simplifier sa gamme. Ne restent plus que les finitions Intens et Business (réservée aux professionnels). Côté motorisation, il fallait alors se contenter du TCe de 140 ch et du Blue dCi de 115 ch d’office associé à la boîte EDC.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la "phase 1" à gauche (en haut sur mobile) et la "phase 2" à droite (en bas sur mobile).