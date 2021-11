Renault Kadjar : nouvelle gamme 2022 avec des finitions inédites

Le Kadjar sera remplacé en 2022. Mais le remplaçant devrait arriver au cours du second semestre, ce qui laisse encore quelques mois de carrière à l'actuel. Comme c'est souvent le cas avec les modèles pré-retraités, sa gamme est simplifiée.

C'est même un gros ménage, puisque Renault passe à la trappe la version d'entrée de gamme Zen et les séries spéciales (présentes à l'année) Limited et Black Edition. Il reste donc uniquement la finition Intens et la finition pour les pros Business.

Enfin pas vraiment, puisque les appellations de ces versions changent avec le millésime 2022 ! Le Kadjar est le premier véhicule qui adopte en cours de carrière la nouvelle nomenclature des finitions de Renault, qui avait été annoncée par la Mégane électrique (et sera donc déployée courant 2022). La Business devient ainsi l'evolution tandis que l'Intens devient la techno.

La dotation évolue légèrement. Par rapport à l'Intens, la techno gagne des jantes 19 pouces mais perd la mise en tablette du siège passager. La simplification passe aussi par la liste des options, raccourcie. C'est ainsi la fin pour le Pack Extended Grip ou le système audio Bose.

Comme c'était déjà le cas, la gamme de motorisations est aussi réduite au minimum. Il reste ainsi un essence, le TCe de 140 ch, et un diesel, le Blue dCi 115 ch. Ce dernier reçoit d'office la boîte double embrayage EDC, en option sur le TCe.

Le nouveau prix de base est de 31.800 €. Mais il convient de rappeler que les vendeurs Renault sont très généreux pour écouler le modèle, qui se négocie facilement !

La gamme Kadjar 2022

evolution techno Essence TCe 140 ch BVM 31.800 € 34.000 € Essence TCe 140 ch EDC 33.800 € 36.000 € Diesel BluedCi 115 ch EDC 35.400 € 37.600 €

Source Worldscoop