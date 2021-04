Avec la C5 X, Citroën taquine-t-il Polestar ?

En réponse à

En gros les autorités Françaises ont donné raison à Citroën...En France.

Alors que les chevrons soient une spécialité Citroën...oui.

Que Citroën s’octroie le monopole de la disposition et même du style de ce qui pourrait aussi être considéré comme étant une étoile stylisée, des flèches qui se font face....ma foi.

Pour l'instant ça ne fonctionne qu'en France....comme par hasard.

Ne parlon même pas du sigle DS dont le S stylisé est peu ressemblant à un chevron

Méfiance quand même, Pole Star est aussi une marque Chinoise. Or Citroën veut percer en Chine, si les Chinois décident que chez eux c'est Pole Star qui a raison (au cas où cette marque porte le pet en Chine) on se demandera qui à le plus à perdre.