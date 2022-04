Avec la guerre en Ukraine, le marché automobile européen tombe encore plus bas

Secoué depuis plus de deux ans et de début de la pandémie, le marché automobile européen continue de s'enfoncer. En mars, seulement 844 187 voitures neuves ont été immatriculées dans l'Union, soit une baisse de 20,5 % par rapport à 2021. Si l'on met de côté le mois de mars 2020, période du premier confinement, c'est le pire mois de mars depuis le début des années 1990.

On l'a beaucoup répété, le marché a du mal à se remettre des vagues de Covid-19, qui ont entraîné une pénurie de composants électroniques. Celle-ci se poursuit, Peugeot a par exemple repoussé à nouveau la mise en place de la troisième équipe pour l'assemblage de la nouvelle 308. Et à ce manque de semi-conducteurs s'ajoutent les effets de la guerre en Ukraine. L'arrêt d'usines de sous-traitants dans ce pays perturbe davantage la situation dans les usines des constructeurs.

Forcément, moins de véhicules assemblés, c'est moins de véhicules livrés. Les principaux marchés ont donc encore été dans le rouge (foncé) en mars : - 17,5 % en Allemagne (241 330 ventes), - 19,5 % en France (147 078), - 29,7 % en Italie (119 497), - 30,2 % en Espagne (59 920). La Suède plonge carrément de 39,5 %, avec 28 710 ventes. À noter que le Royaume-Uni, le plus gros marché de la zone Europe en mars avec 243 479 ventes, recule de 17,5 %

Sans surprise, le bilan par marque n'est guère reluisant. En prenant en compte l'ensemble de la zone Europe, Volkswagen reste large leader mais avec des ventes en baisse de 30,1 %, à 103.180 livraisons. En résistant mieux que les autres grands généralistes, Toyota est 2e avec 69.827 ventes. Le podium est complété par Mercedes à 65.486 ventes (- 18,2 %).

Parmi les plus gros gadins, il y a Citroën (- 30,5 % et 39 229 ventes), Volvo (- 34,2 % et 26 904 ventes), Jeep (- 36,2 % et 9 693 ventes). Land Rover a carrément divisé par deux ses ventes (10 516). Certains s'en sortent. Grâce à la nouvelle DS 4, DS progresse de 22 %, mais reste un petit acteur du marché européen avec 5 083 ventes en mars. Il fait moins que Honda, en progression de 7 % à 7 361 ventes.

Les coréens confirment leur forme. Hyundai limite la casse (- 1,6 %) et Kia progresse de 21,6 %, à 58 936 livraisons. Il fait ainsi mieux que Renault et ses 54.122 ventes (- 26,9 %). Sur l'ensemble du premier trimestre 2022, Kia signe d'ailleurs l'une des meilleures performances, avec + 27,6 %. Hyundai augmente de 14,7 % sur cette période. Dacia a de son côté progressé de 16,9 %, grâce notamment à la Spring. De janvier à mars, Volkswagen a reculé de 19,9 %, Peugeot de 24,2 % et Renault de 19,2 %.