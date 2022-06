Avis à tous les fans de Scooby-Doo, vous pouvez louer son van

Si vous êtes né comme moi dans les années 70, vous connaissez forcément le dessin animé Scoubidou, qui retraçait les aventures d'une bande d'amis composée de Daphné, Vera, Fred et bien évidemment de leur chien dénommé Scoubidou. Au fur et à mesure des épisodes, nos quatre compères sont devenus des spécialistes de la résolution de mystères. Pour se déplacer, ils utilisaient un van Chevrolet appelé "The Mystery Machine" et c'est justement ce véhicule qui est à louer l'espace de quelques jours.

Présents également dans les films, c'est justement l'un des modèles ayant servi pour le film de 2002, qu'il est possible de réserver pour les nuits du 24, 25 et 26 juin prochains par l'intermédiaire de la plateforme Airbnb. La réservation est ouverte à partir de ce jeudi à 19 heures au prix de 20 dollars la nuit pour deux personnes. Il faut toutefois noter que le véhicule se situe en Californie du Sud.

Avec ses couleurs caractéristiques, ce van est unique. La décoration intérieure est également très colorée avec des placages de bois et plein de détails rappelant le début des années 2000, mais également certains détails du film comme par exemple la présence d’un lecteur CD, d'une lampe à lave ou du collier de coquillages de Sammy.

Les voyageurs seront accueillis virtuellement Matthew Lillard, qui jouait Sammy. Il leur racontera ses souvenirs de tournage. Une sélection de plats pour le dîner évoquera les goûts culinaires de Sammy et de Scooby (hot-dogs et hamburgers à l’aubergine…), et des snacks à volonté leur seront offerts. Et bien évidemment, il faudra résoudre un mystère.