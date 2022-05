Baromètre des ventes avril 2022 : des résultats catastrophiques

Encore un mois où les ventes de voitures sont au plus bas. Et preuve que la situation vire à la catastrophe, le bilan d’avril 2022 est en forte baisse par rapport à avril 2021, alors qu’un confinement était en vigueur l’année dernière (à cette époque les concessions étaient ouvertes sur rendez-vous). Seulement 108 723 voitures particulières neuves ont été immatriculées le mois dernier, soit une baisse de 22,5 %. Par rapport à 2019, avant le début de la crise sanitaire, c’est carrément - 42,2 % !

Les difficultés se multiplient pour les constructeurs. Déjà fortement pénalisés par la pénurie de semi-conducteurs, ils sont de plus affectés par la guerre en Ukraine. Celle-ci impacte l’activité de sous-traitants, ce qui plombe encore plus la production. En toute logique, des véhicules non assemblés sont des véhicules non livrés. La situation est paradoxale car la plupart des constructeurs soulignent qu’ils n’ont pas de mal à remplir les carnets de commandes. Certains commencent d’ailleurs à suspendre les prises de commandes pour des modèles trop demandés.

De quoi promettre des jours meilleurs, mais en attendant les résultats sont mauvais. Dans ce contexte si particulier, Peugeot reste confortable leader, avec 17 708 ventes mais une chute prononcée de 32,3 %. En baissant de la même manière (- 31,7 %), Renault n’en profite donc pas pour retrouver la tête. Citroën plonge aussi de 33 %. Avec 9 333 immatriculations, les chevrons sont ainsi talonnés par Dacia et ses 8 550 ventes.

Le roumain est boosté par les débuts du Jogger et progresse de 6,5 %. Il distance ainsi Volkswagen, qui a livré 6 603 autos, soit une chute de 31,2 %. D’habitude en forme, Toyota cale (- 20,4 %). À l’inverse, Ford affiche une bonne progression de 10,9 % (4 027 ventes). Mais Kia est juste derrière. 8e, le coréen poursuit sa belle dynamique, avec + 9,1 %. Il fait ainsi mieux que les premium allemands, en forte baisse. BMW résiste un peu mieux avec - 18,6 %, Audi recule de 30,9 %. S’il n’est que 12e, Fiat est stable (- 1,7 %), ce qui est déjà une bonne chose.

Dans le groupe Stellantis, Jeep est en revanche à la peine, avec - 38,3 % et seulement 412 immatriculations. Mois à oublier aussi pour Mini (- 43,4 %), Lexus (- 49,8 %), Volvo (- 50,1 %). Seat est carrément à - 57 %. On retrouve aussi le fonctionnement en dents de scie de Tesla : en avril seulement 97 livraisons en France.

Côté modèles, la 208 garde la place de championne, et de loin. Avec 5 866 ventes, elle distance la 2e. Mais ce n'est pas la Clio, c'est la Citroën C3 (4 380 ventes). Le podium est complété par la nouvelle 308, qui réalise un bon début de carrière (elle ferait encore mieux sans la pénurie de semi-conducteurs). Il y a ensuite la Dacia Sandero puis le Renault Captur. La Clio n'est que 9e, derrière la Fiat 500. Preuve encore que la période est quand même bien spéciale. La Spring est la voiture électrique la plus vendue.

Le Top 15 des constructeurs

Rang Marques Avril 2022 Evolution Cumul 2022 Evolution 1 Peugeot 17.708 - 32,3 % 79.110 - 29,0 % 2 Renault 14.920 - 31,7 % 67.606 - 24,5 % 3 Citroën 9.333 - 33,9 % 45.751 - 23,2 % 4 Dacia 8.550 + 6,5 % 37.631 - 2,8 % 5 Volkswagen 6.603 - 31,2 % 30.622 - 15,8 % 6 Toyota 6.506 - 20,4 % 27.780 - 20,4 % 7 Ford 4.027 + 10,9 % 16.529 - 11,7 % 8 Kia 3.960 + 9,1 % 15.195 + 5,2 % 9 BMW 3.642 - 18,6 % 13.584 - 18,9 % 10 Hyundai 3.638 - 8,4 % 14.809 + 2,9 % 11 Mercedes 3.496 - 28,5 % 13.774 - 21,6 % 12 Fiat 3.411 - 1,7 % 11.255 - 12,8 % 13 Audi 3.098 - 30,9 % 12.661 - 21,0 % 14 Nissan 2.908 + 47,8 % 9.847 - 11,5 % 15 Opel 2.605 - 32,6 % 11.278 - 20,8 %

Le Top 15 des modèles

Rang Modèles Ventes 1 Peugeot 208 5.866 2 Citroën C3 4.380 3 Peugeot 308 4.186 4 Dacia Sandero 3.899 5 Renault Captur 3.423 6 Peugeot 2008 2.906 7 Peugeot 3008 2.808 8 Fiat 500 2.759 9 Renault Clio 2.475 10 Ford Puma 2.138 11 Toyota Yaris 2.208 12 Dacia Duster 1.959 13 Renault Twingo 1.925 14 Renault Arkana 1.856 15 Dacia Spring 1.568

Source statistiques : AAA Data, autoactu.com