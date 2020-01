Bentley dévoile une Continental GT taillée pour la glace

Malgré ses quatre roues motrices, on imagine mal une Bentley Continental GT à l'équerre sur la glace dans des courses endiablées comme celles du Trophée Andros. La Continental de course que vous avez sous les yeux n'a évidemment plus grand-chose à voir avec le modèle de série, puisque l'auto se retrouvera dans une course sur glace à Zell am See, en Autriche, le week-end du 1er février.

Au delà de la livrée haute en couleur de cette Continental GT, Bentley a vidé l'intérieur et ajouté des sièges spécifiques et un arceau-cage obligatoire pour la course autrichienne. Les passages de roues sont spécifiques (pour s'adapter à l'élargissement des voies), tout comme l'échappement Akrapovic.

Mécaniquement, cette Continental GT est d'origine. Le W12 6.0 développe toujours plus de 600 ch et est associé à une boîte automatique, qui ne sera peut-être pas la plus adaptée pour la compétition, mais Bentley a souhaité modifier le moins possible le coupé anglais sur le plan mécanique. Un peu, en fait, comme lorsque la marque s'est mise à la montée de Pikes Peak, en Continental comme en Bentayga.