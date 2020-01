Bentley lance un label officiel d'occasion

Si l'achat d'une voiture d'occasion classique est déjà un casse-tête pour certains, devant le risque de vice-caché ou de panne, que peut-on alors dire des clients du segment du luxe qui se tournent vers une voiture de seconde main. Que ce soit pour une supercar comme pour une routière ou un SUV, la multitude d'équipements haut de gamme et les moteurs puissants demandent un suivi rigoureux.

Justement, pour fidéliser ses clients et, pourquoi pas, les amener un jour vers un modèle neuf, Bentley lance son programme interne de voitures d'occasion, le label "Certified by Bentley". Toutes les autos sont vendues avec une garantie d'un an, des pièces de rechange d'origine lors des révisions et un suivi censé être scrupuleux.

Evidemment, l'achat d'une Bentley d'occasion n'étant pas celui d'une Peugeot 208, il fallait un service à la hauteur. Bentley va donc proposer des invitations à des évènements exclusifs à ses clients de l'occasion, mais aussi une visite de l'usine.

"Quand un client choisit une voiture Certified by Bentley, il investit dans une marque qui a toujours réalisé des véhicules extraordinaires. Les coûts d'usage sont inférieurs à ce à quoi l'on pourrait s'attendre, ce qui fait de la possession d'une Bentley une option pour un grand nombre de clients potentiels", commente le responsable du service occasion de Bentley.