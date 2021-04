Bentley : troisième fois à Pikes Peak, avec carburant synthétique

Cette fois, Bentley compte bien venir frapper un grand coup à Pikes Peak, la course de côte la plus célèbre au monde. La marque anglaise va en effet faire une troisième (et dernière) apparition dans le Colorado. Mais oubliez le Bentayga, qui avait d'ailleurs battu le bien seul record de la montée pour un SUV de série, Bentley amène cette année la Continental GT3 de course.

Après le Bentayga en 2018 et la Continental GT de série en 2019 (qui avait, elle aussi, battu le record en classe Time Attack 2 pour une auto de série), la Continental GT3 devra faire ses preuves en catégorie reine Time Attack 1.

Cette auto taillée pour la piste, très vaguement basée sur la Continental de série, adopte un kit carrosserie spécifique mais conserve le V8 4.0 biturbo. La particularité pour Bentley, cette année, sera l'utilisation d'un carburant synthétique et renouvelable, qui permettrait selon le constructeur de réduire les émissions à l'échappement de 85 % pendant la course, par rapport à un carburant fossile.

Un carburant synthétique que Bentley va tester sur ses autos de compétition avant de le proposer plus tard à ses clients sur la route, comme devrait le faire Porsche. Pour Bentley, l'enjeu est historique : 80 % des voitures de l'histoire de Bentley seraient toujours sur la route. Et pour que les clients puissent encore rouler de nombreuses années, à moins de convertir leur auto à l'électrique, il faudra espérer que ce sans-plomb d'un nouveau genre voit effectivement le jour.