Bientôt le permis de conduire sur son smartphone

L’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) travaille actuellement au développement de France Identité, une application pour smartphone qui doit permettre de produire des documents officiels et de prouver son identité dans de nombreuses démarches et situations. Cette application prévoit notamment de pouvoir obtenir une version dématérialisée de sa carte d’identité et d’après les journalistes du Parisien, le permis de conduire fait partie des documents officiels qu’il sera possible d’afficher de façon numérique.

Le permis de conduire « virtuel » ne remplacera pas la version physique, mais il le complétera pour « simplifier la vie des citoyens. Il s’agira d’une copie certifiée conforme du document administratif », explique le ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin dans les colonnes du Parisien.

Une généralisation en 2024

Il faudra installer l’application France Identité sur son téléphone pour faire apparaître ce permis de conduire numérique. D’après les journalistes du Parisien, il sera nécessaire pour cela de détenir une carte d’identité dotée de sa puce électronique, document que « 10 millions de Français possèdent » selon le média. Ce permis de conduire dématérialisé pourra ensuite être présenté dans le cadre d’un contrôle routier ou de situations où l’on vérifie le permis de conduire (réservations de voitures de location…). Cette solution technique sera d’abord expérimentée dans le Rhône, les Hauts-de-Seine et l’Eure-et-Loire cette fin d’année avant de se généraliser à toute la France en 2024.