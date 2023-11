Bientôt un film sur Elon Musk, le patron de Tesla

La vie d’Elon Musk mérite-t-elle un film ? Peut-être, tant la carrière de cet homme d’affaire a été riche en rebondissements et autres coups d’éclat. D’après les journalistes de Reuters, le studio de cinéma A24 de New-York prépare précisément un long métrage sur la vie du patron de Tesla également connu pour ses activités dans Paypal, SpaceX ou encore Neuralink.

C’est Darren Aronofsky, le réalisateur du très bon « Black Swan » qui s’occupera de ce long métrage avec l’aide de sa société Protozoa Pictures. Elon Musk semble déjà au courant puisqu’il a déclaré sur son réseau social X (anciennement Twitter) qu’il s’agissait d’une bonne nouvelle et que « Darren Aronofsky est le meilleur ».

Les facettes sombres d’Elon Musk également montrées ?

Reste à savoir quel sera l’angle du film, et si le réalisateur osera revenir sur les facettes très critiquées de la personnalité d’Elon Musk : au-delà de sa réussite avec Tesla, l’homme d’affaire semble avoir une vision de la vie très particulière et a souvent eu des comportements et des déclarations fracassants. Ce film se basera sur la biographie réalisée par Walter Isaacson, qui avait déjà écrit celle sur Steve Jobs également portée au cinéma en 2015.