Bientôt une compacte Dacia pour écraser le marché ?

Dacia va bien et la situation de la marque roumaine n’est certainement pas prête de se dégrader. La division « low-cost » de Renault prépare en effet le renouvellement de son SUV star le Duster, en plus d’un grand modèle à sept places (le Bigster) attendu d’ici le milieu de la décennie. Et alors que le Jogger se vend très bien, que la Sandero reste la voiture la moins chère du marché et que la petite Spring électrique séduit les clients cherchant une électrique la plus abordable possible, on apprend que Dacia pourrait défricher un autre terrain.

D’après les journalistes espagnols de Motor, Dacia travaillerait actuellement sur une compacte à cinq portes. Oui, un modèle de la catégorie des Renault Mégane, Peugeot 308 et autres Opel Astra avec une longueur aux environs des 4,3 mètres. Basée sur la plateforme CMF-B, cette compacte Dacia reprendrait évidemment une approche la plus « low-cost » possible de façon à réduire au maximum ses prix. D’après les journalistes Espagnols, elle serait prévue pour 2026 au plus tard et embarquera des motorisations micro-hybrides, hybrides et thermiques compatibles GPL.

Une compacte à moins de 20 000€ ?

Alors qu’une Peugeot 308 se négocie actuellement à partir de 29 420€ et qu’une Skoda Scala ne descend pas sous les 23 520€, l’idée d’une compacte Dacia à moins de 20 000€ nous paraît séduisante pour ceux qui refuseraient de craquer sur les SUV. Il y aurait sans doute de quoi réaliser de jolis scores de vente si l’auto affiche un design raisonnablement séduisant et des prestations pas trop mauvaises.