Bientôt une nouvelle pénurie de voitures d’occasion ?

Lorsque l’on associe le mot pénurie avec celui d’occasion, de mauvais souvenirs reviennent rapidement à l’esprit des acheteurs. Rappelez-vous, au sortir de la crise du Covid, l’impossibilité des constructeurs automobiles à fournir en nombre suffisant des modèles neufs avait entraîné une rue vers l’occasion et une explosion des tarifs des véhicules de seconde main.

En annonçant, pour le début du mois de juillet, que seulement 454 677 véhicules d’occasion de moins de 7 ans étaient présents sur les parcs de vente, Autobiz semble à nouveau brandir le spectre de l’inflation. En effet, ce nombre d’autos ne correspond qu’à 2,2 mois de vente (ce que l’on appelle le taux de rotation) alors qu’il est, depuis le début de l’année, de 2,7 mois et que l’on estime qu’un taux de rotation "normal" est de 3 mois.

Pourtant, dans les faits, les prix restent à un niveau bas (402 € en moyenne sous la cote Autobiz). Et cela devrait durer ! Les professionnels ne tiennent en effet sans doute pas à mettre à mal la confiance que les clients semblent à nouveau placer en eux. De plus, ces données se placent dans un contexte, la période qui précède la trêve estivale et, donc, les grands départs, où la demande en voitures d’occasion est systématiquement forte. Ces bons chiffres pourraient donc se dégrader dès le mois prochain.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Crédit photo : BressyBreizh