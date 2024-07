Un très bon 1er semestre pour le marché de l’occasion

Si l’on excepte mars, qui s’est terminé sur une baisse de 3,1 %, les six premiers mois de l’année ont tous marqué une progression du nombre de transactions de voitures d’occasion par rapport à 2023. Toutefois, il s’en est fallu de peu pour que juin ne termine dans le rouge, la hausse se limitant à 0,1 %… principalement parce que le calendrier comptait 2 jours ouvrables de moins que l’année dernière.

Juin 2024 enregistre donc 472 596 changements de propriétaires, contre 472 262 un an plus tôt. Plus marquant, ce chiffre est supérieur à celui de 2019 (458 904) montrant que, peu à peu, le marché se libère des derniers tracas liés au Covid.

Sur le cumul janvier à juin, 2 715 145 véhicules ont fait l’objet d’une vente, ce qui correspond à une amélioration de 2,9 % sur un an. Si ce n’est pas négligeable, c’est toujours moins que pour la même période de 2022 (2 758 924) et, surtout, de 2019 (2 854 246).

Autre fait marquant, le mois dernier, Renault n’était plus la marque qui fait l’objet du plus de transactions. Avec 84 340 réimmatriculations (82 916 pour le Losange), Peugeot est devenu le label préféré des acheteurs de seconde main. Mais les plus fortes progressions sont à mettre au crédit de DS Automobiles (+ 10,3 %), Opel (+ 14,7 %) et Fiat (+ 27,8 %), enfonçant le clou quant à la grande forme du groupe Stellantis en matière d’occasion.

À l’inverse, Alfa Romeo (-10,4 %) et Land Rover (-13 %) souffrent d’un fort désamour de la part du public.

