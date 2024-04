Marché de l’occasion mars 2024 : et patatras !

Le demi-million de transactions n’aura pas encore été atteint le mois dernier, pourtant l’un des plus importants de l’année en ce qui concerne les ventes de véhicules d’occasion. Selon AAA Data, les compteurs se sont, en effet, arrêtés à 467 633. Le véritable motif d’inquiétude, c’est toutefois que ce nombre montre un repli de 2,9 % par rapport à l’an dernier.

Les spécialistes du secteur se veulent toutefois rassurants en indiquant que mars 2024 comptait deux jours ouvrables de moins que son homologue de 2023. Ramenées sur une journée d’activité, les ventes seraient, ainsi, en progression de 6,2 %.

Que cette explication soit la bonne ou pas, les faits, et les chiffres, sont têtus. Et ils ne sont pas tendres pour les principales marques du marché, françaises et allemandes en tête. Côté hexagonal, on relève une baisse de 2,5 % chez DS Automobiles, de 2,8 % chez Peugeot, de 3,9 % chez Citroën et de 4,1 % chez Renault.

Outre Rhin, Opel est le label qui sauve le mieux les meubles, avec "seulement" -3,8 %. Les baisses sont plus marquées chez Mercedes (-4,2 %), BMW (-4,3 %), Volkswagen (-5,3 %) et Audi (-6,9 %).

Ces pertes de parts de marché profitent aux marques coréennes (+ 5,1 % pour Hyundai et + 11,6 % pour Kia) ainsi qu’à Dacia (+ 3,5 %).

Le premier trimestre 2024 se conclut ainsi sur une amélioration de 1,9 % du nombre de transactions à 1 335 530.

