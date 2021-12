Bison Futé : le calendrier des prévisions de circulation pour 2022

Bison Futé propose déjà un calendrier complet des prévisions de trafic pour 2022. Pour l'éditer, ce service de l'État se base sur les données de circulation des années précédentes, ajustées bien sûr en fonction des dates de vacances scolaires et de la position des jours fériés.

Ce premier panorama peut ainsi être utile pour ceux qui ont des libertés pour poser des jours de congé. Ils savent dès à présent quels sont les jours qu'il faudra éviter au cours de la nouvelle année.

Évidemment, les drapeaux colorés seront surtout de mise au cours de l'été, une période où les prévisions de Bison Futé sont très attendues (cela s'est encore vérifié cette année avec l'audience de nos sujets dédiés en juillet et en août).

Chassé-croisé noir le 30 juillet

Le célèbre chassé-croisé tombera cette fois le samedi 30 juillet, avec un drapeau noir sur l'ensemble du pays dans le sens des départs. Le drapeau noir sera d'ailleurs plus souvent de sortie en 2022, puisque Bison Futé le prévoit déjà sur le quart sud-est dans le sens des départs les 9 et 23 juillet, ainsi que les 6 et 13 août. Deux gros week-ends de retours sont prévus sur la deuxième quinzaine d'août, avec notamment trois jours rouge vif les 19, 20 et 21 août.

Une Ascension 2022 encore plus chargée

Le pont de l'Ascension est toujours synonyme de bouchons sur les routes. Mais en 2022, ils s'annoncent plus nombreux. La raison ? Ce sera le seul week-end prolongé de mai, car le 1er et le 8 tomberont un dimanche ! Bison Futé pense donc que beaucoup de Français s'évaderont à l'Ascension. Il voit ainsi rouge au niveau national dans le sens des départs le mercredi 25 et le jeudi 26 mai. Et attention, fait rare, il sort carrément le drapeau noir pour les retours le dimanche 29 mai.

Ce sera aussi très chargé pour la Pentecôte, avec des départs rouges le vendredi 3 juin. Un peu plus tôt dans l'année, ce sera pareil à Pâques, avec un vendredi tout rouge le 15 avril.

Départs au ski : compliqué en Rhône-Alpes en février

Si la situation sanitaire le permet encore, les départs au ski seront nombreux lors des vacances scolaires de février. Les difficultés se concentreront sur la route des Alpes. La région Rhône-Alpes sera ainsi en rouge les samedis 5, 12 et 19 février.

Toussaint, Noël : le plus dur en Île-de-France

Pour les vacances de la Toussaint, ce sera rouge niveau départs en Île-de-France le vendredi 28 octobre. Rebelote à l'occasion du pont du 11 novembre, avec du rouge le jeudi 10. En fin d'année, le plus gros des bouchons se concentrera le vendredi 23 décembre.

Le calendrier des prévisions de trafic 2022

1- Île-de-France, 2- Grand Ouest et Nord, 3- Bourgogne et Est, 4- Auvergne-Rhône-Alpes, 5- Sud-Ouest, 6- Arc méditerranéen.

> Le calendrier complet est à télécharger sur le site de Bison Futé