Bison Futé - Prévisions de circulation du 13 au 15 août 2021 : grosse vague de retours

Vendredi 13 août

Départs : orange le long de la Méditerranée

Retours : rouge le long de la Méditerranée, orange pour le reste du pays

Cela se calme nettement dans le sens des départs. Seule la zone le long de la Méditerranée sera ainsi en orange le vendredi. Bison Futé conseille tout de même de quitter ou traverser les grandes métropoles avant midi. Ce sera chargé toute la journée sur l'A7 de Lyon à Orange, l'A9 de Nîmes à Narbonne et l'A61 entre Carcassonne et Narbonne. Attention aussi l'après-midi à l'A8 à hauteur de Cannes.

Il y aura davantage de monde dans le sens des retours, avec du rouge pour le sud-est et de l'orange ailleurs. Ce sera sans surprise chargé du sud vers le nord pour l'A7 entre Salon-de-Provence, Orange et Lyon, l'A9 de Narbonne à Orange, l'A61 de Narbonne à Carcassonne, l'A62 de Toulouse à Agen, avec des ralentissements jusqu'à 20 heures. Attention aussi au passage par le tunnel du Mont-Blanc depuis l'Italie : il pourra y avoir jusqu'à deux heures d'attente en fin de journée !

Samedi 14 août

Départs : rouge dans le Sud, orange dans le Nord

Retours : rouge au niveau national

Plus de noir dans le sens des départs ! Le rouge est même réservé à la moitié sud. Parmi les axes les plus chargés, de 8 heures jusqu'au goûter, il y aura l'A7 de Lyon à Orange, l'A9 d'Orange à Nîmes, l'A10 de Saintes à Bordeaux, l'A43 de Lyon à Chambéry et l'A62 d'Agen à Toulouse.

Ce samedi sera surtout marqué par une grande vague de retours, avec drapeau rouge sur tout le pays. Bison Futé conseille de regagner l'Île-de-France avant le début de l'après-midi. Sans surprise, les axes les plus encombrés seront les incontournables de l'été : A7 d'Orange à Lyon, A8 de l'Italie à Fréjus, A9 de Narbonne à Orange et A10 de Bordeaux à Poitiers. Il y aura encore jusqu'à deux heures d'attente pour revenir de l'Italie via le Mont-Blanc.

Dimanche 15 août

Retours : orange au niveau national

Ce sera vert pour les départs, journée idéale pour rouler dans ce sens. Mais preuve que ce sera un week-end de grands retours, ce sera orange pour ce sens-là. Mieux vaut rejoindre Paris avant 14 heures. Les axes les plus compliqués seront les A6 Lyon/Mâcon, A7 Orange/Lyon, A8 Fréjus/Aix, A9 Narbonne/Montpellier, A61 Narbonne/Toulouse et A62 Toulouse/Bordeaux. Pour tous ces axes, les difficultés commenceront après le petit-déjeuner et jusqu'en fin de journée (20 heures au niveau de Cannes et Lyon). Ce sera encore très compliqué au niveau du tunnel du Mont-Blanc depuis l'Italie.

> Toutes les prévisions sont à retrouver sur le site de Bison Futé