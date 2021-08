Bison Futé - Prévisions de circulation du 20 au 23 août 2021 : du noir pour les retours !

Vendredi 20 août

Départs : orange le long de la Méditerranée

Retours : rouge dans le quart sud-est, orange pour le reste du pays

Pour les départs, ce sera assez calme. Attention toutefois à l'A7 entre Lyon et Marseille, de 15 à 19 heures, à l'A9 entre Montpellier et Narbonne, de 14 à 20 heures, et à l'A62 entre Bordeaux et Toulouse, de 11 à 20 heures.

Ce sera surtout chargé dans le sens des retours, avec des conducteurs qui prendront de l'avance pour éviter la folie du samedi. Bison Futé conseille de rejoindre l'Île-de-France avant 14 heures. Il faut aussi éviter Bordeaux… de 11 à 20 heures ! Ce sera d'ailleurs difficile sur l'A63 entre l'Espagne et Bordeaux toute la journée. Il en sera de même pour l'A7 de Marseille à Lyon (jusqu'à 21 heures). Cela coincera du déjeuner au souper sur les A9 Montpellier/Orange, A10 Bordeaux/Orléans, A71 Clermont/Orléans. La fin d'après-midi sera aussi très compliqué sur l'A43 de Chambéry à Lyon et les A61 et A62 entre la Méditerranée et l'Atlantique.

Samedi 21 août

Départs : rouge le long de la Méditerranée, orange pour le reste du pays

Retours : noir dans le quart sud-est, rouge pour le reste du pays

Cette fois, cela se calme vraiment pour les départs, avec du rouge uniquement vers la Méditerranée ! Il est préférable quand même de quitter l'Île-de-France avant 8 heures ou après 14 heures. Dès le petit-déjeuner, et jusqu'à l'apéro, ce sera dur sur l'A7 de Lyon à Marseille. Après le petit-déjeuner et jusqu'au goûter, ça coincera sur l'A9 d'Orange à Narbonne, l'A61 de Toulouse à Narbonne et l'A71 d'Orléans à Clermont. Attention aussi au passage à Bordeaux.

Mais ce samedi, ce sera surtout extrêmement difficile pour les retours. Fait rare, Bison Futé sort le drapeau noir dans ce sens, pour le sud-est. Les gros axes incontournables des vacances seront très chargés toute la journée : A6 de Lyon à Beaune, A7 d'Orange à Lyon, A9 de l'Espagne à Orange, A10 de Bordeaux à Orléans, A61 de Narbonne à Toulouse, A63 de l'Espagne à Bordeaux, A71 de Clermont à Orléans. En milieu de journée, attention aussi aux A8 Nice/Aix, A43 Chambéry/Lyon et A84 Rennes/Caen.

Dimanche 22 août

Retours : rouge dans le quart sud-est, orange pour le reste du pays

S'il n'y aura pas de problème pour les départs (en vert), cela coincera encore le dimanche pour les retours, avec toujours du rouge dans le quart sud-est. Il faut rejoindre Paris avant midi. La circulation sera de nouveau difficile toute la journée sur l'A7 de Marseille à Lyon, l'A9 de l'Espagne à Orange, l'A10 de Bordeaux à Orléans (jusqu'à 21 heures à ce niveau) et l'A71 de Clermont à Orléans. Ce sera aussi très chargé sur l'A13 de Caen à Rouen de 16 à 20 heures et l'A62 de Bordeaux à Toulouse entre 16 et 18 heures.

Lundi 23 août

Retours : orange au niveau national

Preuve que ce sera un week-end de pré-rentrée, Bison Futé voit encore orange dans le sens des retours le lundi ! L'A7 sera encore très encombrée toute la journée. Il en sera de même pour la rocade de Bordeaux. Cela coincera sur l'A10 de Tours à Orléans entre 14 et 18 heures.

