Bison Futé - Prévisions de circulation du 23 au 25 juillet 2021 : samedi rouge foncé

Vendredi 23 juillet

Départs : orange au niveau national

Pas de rouge le vendredi, mais un orange bien foncé à partir de midi, avec de nombreux vacanciers qui partiront en avance et côtoieront les travailleurs qui rentrent chez eux. Il faut donc quitter ou traverser l'Île-de-France avant le déjeuner. La circulation sera très chargée dès 14 heures et jusqu'au début de soirée sur les A7 de Lyon à Orange et A10 d'Orléans à Poitiers. À partir de 15 heures, ce sera l'A62 de Bordeaux à Toulouse qui sera dans ce cas. Et dès 16 heures, il y aura l'A6 de Beaune à Lyon, l'A9 d'Orange à Montpellier et l'A13 de Paris à Rouen. Tout l'après-midi, attendez-vous à perdre une heure au moins à l'entrée du tunnel du Mont Blanc.

Samedi 24 juillet

Départs : rouge au niveau national

Retours : orange au niveau national

Dans le sens des départs, c'est un samedi rouge, mais alors rouge foncé avec encore plus de monde sur les routes que la semaine passée. Bison Futé conseille de quitter l'Île-de-France avant 8 heures… ou après 18 heures. Il en est de même pour Bordeaux.

Il y aura des difficultés toute la journée, et ce dès 7 heures, sur l'A9 d'Orange à Montpellier et l'A10 d'Orléans à Bordeaux. De 9 heures à 17 heures, ça coincera sur l'A7 Lyon/Marseille, l'A43 Lyon/Chambéry et l'A11 de Le Mans à Nantes. Sur la partie Paris/Le Mans, les bouchons auront surtout lieu le matin. Pareil pour l'A61 Toulouse/Narbonne et l'A62 Bordeaux/Toulouse.

Dans le sens des retours, il y aura aussi beaucoup de monde, avec drapeau orange. Les plus gros bouchons seront sur les principaux axes des vacances, dans le sens sud/nord : A7, A9, A10, A11, A62, ainsi que l'A71 de Clermont à Orléans.

Dimanche 25 juillet

Départs : orange le long de la Méditerranée

Cela ne change pas, dimanche sera la meilleure journée pour partir. Il y aura toutefois quelques ralentissements en direction de la Méditerranée. Ce sera encore compliqué sur l'A7 Lyon/Orange et l'A8 Aix/Nice l'après-midi, et toute la journée sur l'A9 d'Orange à Montpellier. Bison Futé voit aussi des difficultés pour rejoindre la capitale en fin d'après-midi.

> Retrouvez les prévisions détaillées sur le site de Bison Futé