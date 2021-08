Bison Futé - Prévisions de circulation du 6 au 8 août 2021 : encore du noir

Vendredi 6 août

Départs : orange au niveau national

Retours : orange le long de la Méditerranée

Ce sera à nouveau un week-end avec beaucoup de départs, les routes seront donc encore très chargées dès le vendredi. Il faut quitter l'Île-de-France avant 14 heures. Du début de l'après-midi, jusqu'au début de soirée, il faut éviter l'A6 Beaune/Lyon, l'A7 Lyon/Marseille, les A61 et A62 entre l'Atlantique et la Méditerranée, l'A71 entre Orléans et Clermont. Ça bouchonnera de 10 à 20 heures sur l'A10 entre Orléans et Paris. Attention aussi à l'A63 vers Bayonne de 10 à 13 heures.

Certains prendront de l'avance pour le retour, avec de l'orange le sud du pays. Ce sera difficile sur l'A7 de Marseille à Lyon de 11 à 10 heures, l'A9 de Narbonne à Orange de 14 à 20 heures et l'A61 entre Narbonne et Toulouse de 15 à 17 heures.

Samedi 7 août

Départs : noir en Rhône-Alpes, rouge pour le reste du pays

Retours : rouge le long de la Méditerranée, orange pour le reste du pays

Encore un samedi avec du noir dans le sens des départs, pour la région Rhône-Alpes. Le reste du pays sera en rouge très foncé ! Il faut quitter ou traverser l'Île-de-France avant 6 heures ou après 15 heures. Ce sera très chargé toute la journée sur les A7 Lyon/Marseille, A9 Orange/Espagne, A10 Orléans/Bordeaux, A20 Limoges/Brive, A61 Toulouse/Narbonne, A62 Bordeaux/Toulouse, A71 Orléans/Clermont. Attention aussi à l'A6 de Lyon à Beaune de 8 à 11 heures et l'A11 de Paris au Mans de 10 à 12 heures.

Il y aura une grosse vague de retours. Mieux vaut rejoindre Paris avant 14 heures. Ce sera sans surprise compliqué sur les grands axes des vacances, toute la journée sur les incontournables A7, A9, A10, ainsi que le matin sur les A8 Nice/Aix et A61/A62.

Dimanche 8 août

Départs : orange le long de la Méditerranée

Retours : orange le long de la Méditerranée

Les axes le long de la Méditerranée seront encore très chargés le dimanche, dans les deux sens. On commence à bien les connaître : les A7 entre Lyon et Marseille, A8 entre Aix et Nice, A9 entre Orange et Narbonne et A61 entre Narbonne et Toulouse.

Pour les départs et retours, ça coincera toute la journée sur les A7 et A9 ! Pour l'A8 et l'A61, le plus dur sera de 10 à 12 heures de Nice à Aix et de Narbonne à Toulouse, et de 17 à 19 heures pour les sens inverses.

> Toutes les prévisions sont à retrouver sur le site de Bison Futé