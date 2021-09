BlaBlaCar lance son assurance et un coach de conduite

Le spécialiste du covoiturage ajoute une corde à son arc, celle de l'assurance auto. Avec sa nouvelle offre, réalisée en partenariat avec l'Olivier et ouverte à tous (et non pas aux seuls usagers de la plate-forme), BlaBlaCar promet des prix très compétitifs. Différentes formules sont au menu, du "tiers essentiel" au "tous risques".

L'assurance est accompagnée d'une application sur smartphone qui vise à aider les conducteurs à améliorer leur conduite. C'est une sorte de coach numérique, nommé d'ailleurs "BlaBlaCar Coach". Lancée au début du voyage, l'application analyse les habitudes de conduite, les comportements pendant le trajet, les distractions observées.

À la fin, elle fournit des recommandations pour avoir un comportement plus responsable au volant. Le bon point est que les conducteurs qui s'engagent dans cette démarche profiteront d'une réduction sur le coût annuel de leur assurance.

BlaBlaCar rappelle que le covoiturage est déjà favorable à la sécurité routière. Selon un sondage que la société avait fait réaliser en 2015, 80% des utilisateurs de son service estiment que covoiturer les encourage à respecter plus scrupuleusement le Code de la route. 59 % affirment notamment respecter davantage les limitations de vitesse lorsqu’ils ont des passagers à bord.