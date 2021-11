Le Black Friday tombe "officiellement" le vendredi 26 novembre, mais de nombreuses enseignes et marques proposent désormais une large période de grosses promos autour de cette date. Nissan lance ainsi ses "Nissan Days" le 15 novembre. Les offres sont intéressantes.

Alors qu'elle n'avait pas été remisée depuis quelque temps, la Micra profite d'une aide à la reprise + 3 500 €, soit jusqu'à - 20,4 %. Le Juke profite aussi de cette aide de 3 500 €, soit jusqu'à - 16,6 %. La bonne surprise, c'est que le nouveau Qashqai bénéficie également d'une aide à la reprise + 3 500 €, un joli coup de pouce pour un véhicule arrivé dans les concessions cette année. Cela donne jusqu'à - 11,8 %.

Mais en période de Black Friday, on attend des offres plus incroyables ! Pour cela, il y a la Leaf, la compacte électrique de Nissan. La marque casse les prix avec une offre de reprise de 8 000 € ! À cela s'ajoute le bonus écologique, qui profite à tous, sans conditions de revenus. Ce bonus est de 6 000 €, soit un rabais cumulé sans négocier de 14 000 €.

L'offre concerne la version avec la batterie de 40 kWh, qui donne une autonomie de 270 km. Une autonomie devenue faible de nos jours dans cette catégorie, un handicap qui explique d'ailleurs pourquoi le modèle est bradé. Mais 270 km, c'est suffisant pour les déplacements quotidiens de nombreux Français.

Pour la version Acenta (la Visia de base étant exclue de l'offre), le prix chute de 34 400 à 20 400 €, avec un bel équipement de série : régulateur de vitesse intelligent, surveillance des angles morts, clim auto, écran tactile 8 pouces…

Ce n'est pas tout : on peut aussi ajouter la prime à la casse. En mettant à la casse un modèle essence d'avant 2006 ou un diesel d'avant 2011, on profite pour l'achat d'une électrique de 2 500 € d'aide, voire 5 000 € quand on est un ménage modeste. Ce qui donnerait la Leaf Acenta à moitié prix.