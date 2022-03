Blocages et barrages filtrants : la grogne concernant les prix des carburants s'intensifie

Lourdement impactés par l’augmentation régulière des tarifs des carburants, de nombreux professionnels ont décidé d’agir pour manifester leur mécontentement. Chauffeurs VTC, taxis, transporteurs routiers, et même marins-pêcheurs ou agriculteurs, les corporations sont de plus en plus nombreuses à réclamer un vrai coup de pouce pour faire face à cette hausse des carburants.

Plus que la réduction ponctuelle de 15 centimes sur le carburant annoncée par Jean Castex, et qui entrera en vigueur le 1er avril prochain, à quelques jours seulement du premier tour de l’élection présidentielle, de nombreux professionnels intensifient la grogne.

Une contestation de plus en plus virulente qui se matérialise dès à présent par différentes opérations un peu partout en France. À travers des barrages filtrants, des opérations escargots, le blocage de dépôts de bus ou pétroliers ou même des opérations portes ouvertes aux péages, les perturbations se multiplient.

Les professionnels commencent donc à hausser le ton à propos du prix des carburants, un sujet toujours fortement inflammable, qui il y a quelques années avait été, entre autres revendications, à l’origine du mouvement des Gilets Jaunes.