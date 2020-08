BMW confirme la M3 Touring

On ne l'espérait plus, à tel point que certains s'étaient même permis de créer leur propre M3 Touring. BMW se refusait sans véritable explication de produire une version break de sa berline sportive depuis des années. Depuis quasiment toujours, en fait. Mais 2020 est une année à marquer d'une croix pour les passionnés de la marque puisque le constructeur confirme aujourd'hui la rumeur : une M3 Touring est bien en développement.

"Que diriez-vous d'un compartiment à bagages extra-large et très modulable dans une voiture de sport haute performance ?", annonce BMW dans son communiqué. Les clients du segment, principalement concentrés dans des marchés friands de breaks (Allemagne, Suisse, Scandinavie) répondront qu'ils sont certainement ravis, mais il faudra se montrer patient.

On écartera évidemment l'unique prototype de M3 E46 réalisé au début des années 2000. Cette fois, nous sommes bien sur un modèle de série qui ne verra toutefois pas le jour avant deux ans. D'ici là, BMW aura eu le temps de lancer la nouvelle M3 et la M4. La M3 Touring partagera son moteur avec ces dernières, à savoir le bloc S58 déjà présent sous le capot des X3 et X4 M, fort de 510 ch.