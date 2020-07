BMW iX3 : la présentation approche enfin

En réponse à

Je ne comprends toujours pas l'intérêt de créer des i-pace, e-tron, eqc et maintenant ix3 qui sont de lourds et gros véhicules sans réelle autonomie et du coup sans intérêt alors que ces marques pourraient investir dans des modèles électriques bien plus petits (types A1 ou polo) 100% électriques et à un tarif plus abordable mais surtout taillés pour la ville avec une autonomie record...