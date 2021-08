BMW lance sa première "safety car" électrique

La seule voiture officielle du MotoGP électrique (MotoE) sera désormais sans bruit, et sans émissions à l'échappement. BMW, partenaire depuis déjà bien longtemps du championnat du monde de moto, annonce une petite évolution avec une safety car électrique.

Il s'agit de la i4 M50, dévoilée tout récemment et habillée spécialement pour son rôle de meneuse. Notez bien que cette i4 reste pour l'heure une safety car du championnat MotoE uniquement, et pas (encore) du MotoGP, qui conserve une flotte composée de M3, M4, M5 CS et même M8. Elle remplace une auto déjà partiellement électrifiée : l'i8.

La berline de 544 ch, à double motorisation, n'aura pas de problème d'autonomie dans ces conditions où les distances parcourues, même à très haute vitesse, sont faibles. L'auto fera ses débuts à l'occasion du Grand Prix d'Autriche le 15 août prochain. Vous aurez probablement noté la petite particularité esthétique de cette i4, avec une calandre verte (un choix de couleur qui ne doit rien au hasard) rétroéclairée.