La peinture verte, tendance lourde 2021

L’automobile répond à des modes, et notamment en ce qui concerne les couleurs de carrosserie. Ces derniers mois, on a pu observer que le vert était de plus en plus prisé chez les constructeurs automobiles, qui semblent de plus en plus le préférer à l’orange et au bleu.

Ce matin, on en a une parfaite illustration avec la teinte retenue par Peugeot pour communiquer au sujet du lancement de sa nouvelle 308, à découvrir en détail (et en bleu, certes...) sur votre site favori.

Au début du mois, Porsche choisissait quant à lui de dévoiler sa Taycan Cross Turismo dans une teinte Vert mamba metal du plus bel effet, du moins en photo. On est en effet plus dubitatif quant à la proportion de clients qui s’acquitteront réellement du supplément de 1 104 € réclamé pour cette teinte, mais au moins le message est clair : cette Porsche « de loisirs » à motorisation électrique joue la carte de l’harmonie avec l’environnement.

Lexus, chantre de l’hybride (et désormais de l’électrique pur), propose quant à lui une intéressante teinte vert kaki métal sur son UX, laquelle est facturée 1 000 € (à peu près comme chez Porsche, donc).

Chez Opel, le très flashy vert signal est en revanche la couleur « gratuite » du Mokka, SUV urbain disponible en version thermique ou électrique.

Synonyme de croissance et d’harmonie, le vert est aussi le signe de la performance. On pense bien sûr au célèbre british racing green longtemps adopté par les voitures anglaises en compétition automobile, mais on pense aussi et surtout à la toute dernière BMW M3 compétition, que le bon goût impose/ordonne/exige (on vous laisse le choix du terme) de choisir dans cette magnifique livrée Isle of Man green metal, facturée 1 140 €. Avec des feux avant jaunes, ce serait la combinaison parfaite.