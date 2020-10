BMW : le X8 M, l'auto la plus puissante de la marque ?

Les SUV tirent les conducteurs vers le haut, mais aussi les constructeurs. Ce sont désormais par eux qu'arrivent les évolutions technologiques et mécaniques, popularité du segment oblige. Et c'est particulièrement le cas chez BMW.

Le X7 est déjà disponible sur le marché, mais un autre modèle se profile. Déjà surpris sous un camouflage de rigueur, le X8 est une variante un peu plus "dynamique" du X7. Plus performant, plus grand (?) et forcément plus cher, ce X8 sera également plus exclusif puisqu'il aura droit à une version M. BMW respecte ainsi la logique : pas de M7, mais une M8, et pas de X7 M, mais un X8 M.

Ce qui est plus étonnant, ce sont les chiffres avancés par nos confrères d'Autocar, qui pensent déjà savoir que le V8 biturbo se trouvant sous le capot de ce X8 M sera hybride rechargeable et développera environ 750 ch. Si cela s'avère, le X8 M sera alors la BMW de série la plus puissante de l'histoire. En tout cas, ce moteur donnerait une bonne indication sur les futures M à venir chez BMW, avec une électrification désormais obligatoire.