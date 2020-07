BMW : les futures X1 et Série 5 auront une version électrique

Sept ans après l'i3, BMW vient de dévoiler son deuxième modèle 100 % électrique, l'iX3, version branchée du SUV X3. Il ne faudra pas attendre aussi longtemps pour le troisième ! Le rythme va en effet s'accélérer. Il y aura en 2021 le lancement de l'i4, dérivée de la prochaine Série 4 Gran Coupé, et du grand SUV iNext.

Et la version électrique va presque devenir automatique ! Le constructeur avait déjà annoncé que la prochaine Série 7 serait déclinée en 100 % électrique. Comme le X3, la limousine laissera le choix entre essence, diesel, hybride rechargeable et électrique. Aujourd'hui, BMW a confirmé que cette stratégie sera aussi proposée avec les prochaines générations du petit SUV X1 et de la routière Série 5.

BMW n'en a toutefois pas dit davantage sur ces véhicules, leur arrivée étant encore lointaine. Celui qui devrait se nommer iX1 devrait être prêt en 2022, des prototypes à la forme du prochain modèle ayant déjà été surpris. Le modèle viendrait ainsi rivaliser avec les Audi Q4 e-tron et Mercedes EQA/EQB, tous attendus sur le marché d'ici 2021. Pour la Série 5, qui deviendrait donc i5, ce serait à l'horizon 2023/2024.

BMW vient de placer le développement durable au centre de sa stratégie. Les salaires des dirigeants vont d'ailleurs dépendre désormais d'objectifs écologiques.