Les BMW les plus sportives de la gamme actuelle, celles badgées « Motorsport », utilisent tous un groupe motopropulseur entièrement thermique. La marque à l'hélice propose bien des modèles 100% électriques très puissants mais pour l'instant, ni la i4 M50 ni le iX M60 n'ont vraiment vocation à jouer sur le terrain des versions ultra-sportives. Le département Motorsport de la marque, qui prépare l'arrivée du gros SUV XM hybride rechargeable, travaille pourtant bien sur des prototypes entièrement électriques. Il le prouve avec la diffusion de la vidéo ci-dessous, montrant une berline i4 n'ayant pas grand chose à voir avec les versions actuellement proposées au catalogue.

BMW montre son nouveau monstre électrique expérimental

Affublé d'un gros double haricot de M3/M4, ce prototype de développement aux ailes larges sert de laboratoire roulant et cache un groupe motopropulseur 100% électrique autorisant un « niveau de performances jamais vues ». BMW ne donne aucun chiffre de puissance, mais on sait que le prototype embarque quatre moteurs électriques reliés à une transmission intégrale ultra-sophistiquée. La présence de ces quatre moteurs électriques permet visiblement à l'auto d'effectuer un burn-out sur 360 degrés rappelant un peu le « tank turn » du pick-up électrique Rivian (mais avec beaucoup plus de fumée).

Fini les M3 à pétrole ?

Reste maintenant à savoir sur quoi débouchera ce prototype. Le département BMW M compte-t-il remplacer les M3/M4/M5/M8 par des sportives 100% électriques une fois les générations actuelles retirées du marché ? Ou bien l'idée serait-elle de proposer de nouveaux modèles BMW M électriques à côté de versions hybrides thermiques ? Réponse dans les années à venir.