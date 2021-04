BMW offre à nouveau une M5 au premier qualifié en MotoGP

BMW, c'est de l'auto mais aussi du deux roues avec Motorrad. Et c'est aussi le constructeur qui est un des principaux partenaires du passionnant championnat de MotoGP, avec des "safety cars" issues du département Motorsport. Cette année, c'est une M5 CS qui devance les pilotes du MotoGP, et le plus rapide d'entre eux aura droit à une M5 CS en cadeau.

Le pilote qui aura le meilleur bilan en qualifications sur l'ensemble de la saison se verra en effet offrir une M5 CS. BMW avait déjà offert une M2 CS au Français Fabio Quatararo l'année dernière, et des X4 M, M3 CS, M4 ou encore M6 les années passées.

Il faut toutefois rappeler que BMW ne fait pas partie du MotoGP en tant qu'écurie, malgré la présence de motos sportives au catalogue. Le constructeur, déjà présent en WSBK, estime que les "efforts" supplémentaires pour accéder en MotoGP n'en "valent pas la peine.

BMW est en tout cas coutumier des cadeaux automobiles à certains champions. Le constructeur bavarois est également partenaire de certaines épreuves avait déjà offert des M760Li et i8 à des golfeurs ayant réalisé un "hole in one".