BMW pense qu'une voiture électrique avec plus de 1000 km d'autonomie ne sert à rien

BMW vient de donner quelques détails intéressants sur la future technologie de batterie prévue pour équiper les prochains modèles électriques de la marque à l'hélice. Des nouveautés d'un proche avenir, commercialisées dès l'année 2025 avec l'inédite plateforme modulaire « New Klasse ». Comptant toujours sur une chimie lithium-ion classique mais avec des solutions ingénieures permettant d'améliorer la densité énergétique tout en réduisant les coûts, ces nouvelles batteries de BMW doivent améliorer l'autonomie de 30% tout en réduisant leur masse de 10 à 20%.

L'occasion pour Thomas Albrech, le directeur du département « Efficient Dynamics » du constructeur allemand, de donner son avis à nos confrères d'Autocar sur ces futures batteries et plus généralement, sur l'utilisation des clients : « grâce à ces futures batteries de sixième génération, l'autonomie maximale va grimper d'au moins 30% par rapport à celles de la cinquième génération. Mais même si nous le pouvons, nous n'irons pas au-delà des 1000 kilomètres d'autonomie maximale. Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir davantage ».

700 kilomètres dans la vraie vie ?

1000 kilomètres d'autonomie maximale WLTP, voilà qui nous donnerait au moins 700 kilomètres d'autonomie dans la vraie vie même avec de l'autoroute et de mauvaises conditions météorologiques. Un tel chiffre mettrait la voiture électrique à la portée de toutes les stations de charge rapide du pays ou même d'Europe de l'Ouest, sachant que ces futures BMW dotées de batteries de sixième génération pourront aussi se charger à près de 300 kW en courant continu. Non seulement il nous paraîtrait inutile de chercher à obtenir une autonomie maximale encore plus grande, mais de telles performances permettraient aussi de limiter drastiquement la taille et la masse des batteries tout en gardant une autonomie suffisante pour de petits modèles. Ira-t-on enfin vers des voitures électriques moins lourdes ?