BMW prépare un nouveau monospace

En 2014, des fans de BMW sont tombés de leur chaise en découvrant le Série 2 Active Tourer, un monospace compact, doté en plus d'une architecture traction. Si BMW osait lancer son Scénic, c'est parce que Mercedes connaissait le succès avec le Classe B, qui en était alors déjà à sa seconde génération.

Impossible de rester les bras croisés. Et la marque bavaroise est même allée plus loin que son éternel rival, en osant une variante allongée, le Gran Tourer. Les chiffres de ventes lui ont donné raison, puisqu'en trois ans, BMW avait déjà écoulé près de 400 000 exemplaires de ces modèles. Et 80 % des acheteurs étaient de nouveaux clients BMW.

Reste qu'en 2021, la mode n'est clairement plus aux monospaces compacts. Plusieurs constructeurs ont déjà quitté le marché, comme Ford et Toyota. Et même le roi du genre, le Scénic, s'apprête à prendre définitivement sa retraite. Mais BMW va persévérer ! Il prépare en effet une nouvelle génération du Série 2 Active Tourer, qu'un de nos informateurs a surpris lors d'un test grand froid.

Une décision qui peut surprendre, d'autant que BMW ne manque pas de SUV, le genre qui a poussé vers la sortie les monospaces. Mais le réservoir de clientèles que représentent les actuels propriétaires d'un Active ou d'un Gran Tourer n'est pas à négliger, et Mercedes a lancé une troisième génération du Classe B fin 2018.

Le nouvel Active Tourer devrait toutefois être seul cette fois, sans déclinaison 7 places. Comme c'était déjà le cas, il aura une base traction, qui est aussi désormais utilisée par la Série 1. Côté look, sur cette image, on devine de grands phares qui remontent le long du capot. La calandre reste basse. Cette nouvelle génération devrait être prête en fin d'année.