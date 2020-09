BMW prépare une technologie pour améliorer le comportement routier

L'amortissement d'une auto dispose visiblement d'une grande marge de progression, même en 2020. Les constructeurs haut de gamme ont déjà, pour la plupart, des systèmes qui analysent la route, grâce à des caméras, et permettent ainsi d'adapter la suspension aux aspérités rencontrées. Une sorte d'amortissement prédictif (et plus seulement "passif") que l'on retrouve notamment chez Mercedes, mais aussi chez Rolls-Royce, qui fait partie du groupe BMW.

BMW qui, justement, a travaillé avec Tactile Mobility, une entreprise spécialisée dans les technologies et les données, pour concevoir un système de nouvelle génération basé sur des capteurs analysant notamment les pneus, les freins, le moteur, la suspension et l'état de la route pour parfaire le comportement et le confort.

La petite nouveauté, c'est que cette technologie ne sera pas réservée à Rolls-Royce mais bien démocratisée sur une nouvelle génération de BMW à partir de 2021. Les données recueillies par les capteurs ne serviront d'ailleurs pas uniquement à ajuster les suspensions puisqu'elles seront également partagées avec d'autres véhicules et les infrastructures pour améliorer la sécurité sur la route, notamment en cas de gros nid-de-poule ou d'objets sur la route.