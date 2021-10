BMW révolutionne le système de stationnement automatique

Afin de venir en aide aux handicapés du stationnement, les constructeurs ont équipé leurs véhicules de nombreuses aides en la matière. On a ainsi vu apparaître les aides au parking avant et arrière, la caméra de recul puis la caméra de recul 360°. Ensuite des dispositifs semi-automatiques ont fait leurs débuts rendant les stationnements en bataille ou créneaux nettement plus faciles, le conducteur n'ayant plus qu'à gérer le frein et l'accélérateur. Cela n'étant pas suffisant certaines marques à l'image de BMW ou Mercedes ont lancé des stationnements commandables depuis l'extérieur du véhicule grâce à une télécommande.

La marque munichoise qui proposait déjà un système de parking doté d'une fonction "Auto Reverse" qui retient les 50 derniers mètres parcourus jusqu'à 36 km/h afin de pouvoir les refaire en marche arrière à la demande du conducteur. Ce dernier peut ainsi se concentrer juste sur l'accélérateur et le frein (jusqu'à 10 km/h). Aujourd'hui, BMW passe à la vitesse supérieure avec une technologie encore plus perfectionnée.

Ainsi, cet assistant de parking mémorise désormais 200 mètres avec une meilleure perception des dangers grâce aux différentes caméras placées autour du véhicule. Il est même possible d'enregistrer jusqu'à 10 trajets que la voiture est capable de refaire toute seule. L'autre nouveauté réside dans le fait que le conducteur n'agit plus ni sur l'accélérateur ou le freinage sauf en cas d'urgence. Ce système sera commercialisé en 2022.

Mais BMW va encore plus loin puisque le constructeur à l'hélice a dévoilé à l'occasion du dernier salon de Munich, un système encore plus innovant puisqu'il s'agit d'une sorte de voiturier automatique. Pendant que vous allez par exemple faire vos courses, la voiture interagit automatiquement avec le parking afin de recharger les batteries ou laver le véhicule. De retour, le conducteur pourra ainsi profiter d'une plus grande autonomie mais aussi d'une séance de nettoyage sans lever le moindre doigt. On n'arrête plus le progrès.