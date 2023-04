Le BMW XM est censé incarner le haut de gamme absolu de la marque à l’hélice et un modèle ultra-sportif, puisqu’il s’agit du second modèle conçu à 100% par le département Motorsport depuis la supercar M1. Mais dans les faits, il s’agit davantage d’un gros SUV familial de luxe. Un modèle proposant déjà deux variantes V8 hybrides rechargeables, l’une avec 653 chevaux sous le capot (à 178 000€) et l’autre avec 748 chevaux (à partir de 203 000€).

BMW XM 50e, une "petite" version hybride pour le gros SUV

Mais attention, le XM se prépare à descendre en gamme. BMW vient de diffuser le petit clip vidéo ci-dessus, montrant le futur « XM 50e » dans un coloris très fluo qui pose à côté d’un mannequin. Le badge laisse imaginer que sous le capot, le V8 bi-turbo de 4,4 litres cédera sa place à un bloc thermique plus petit. Comme par exemple, un six cylindres en ligne suralimenté. Ce bloc serait toujours associé au moteur électrique de 197 chevaux et aux batteries de 25,7 kWh, mais avec une puissance maximale cumulée en retrait par rapport aux autres versions.

Près de 600 chevaux ?

Il se trouve que la récente limousine M760e hybride rechargeable possède un six cylindres en ligne de 380 chevaux accouplé à un moteur électrique de 197 chevaux, développant une puissance maximale totale de 571 chevaux. Le XM 50e pourrait donc reprendre exactement le même groupe motopropulseur. A noter que cette dernière abat le 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, exactement comme le XM V8 de 653 chevaux malgré un gros déficit de puissance. Le prix du XM 50e devrait se rapprocher plutôt des 150 000€ mais une chose est sûre : il affichera lui aussi un grammage ridiculement faible pour échapper au malus.