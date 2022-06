Bon plan carburant : Casino reconduit le litre à 0,85€ pour la pentecôte

L’enseigne Casino reconduit son opération d’offre de carburant précédente de l’Ascension mais cette fois ci uniquement 2 jours et non plus 3 pour ce prochain week-end de la Pentecôte.

Ce nouveau soutien auprès des automobilistes rentrera en application dès aujourd'hui et demain. Il est d’autant plus apprécié que les prix des carburants ont encore évolués à la hausse ces derniers jours (hormis le GPL).

Le client effectuera son plein dans une des stations du magasin Géant participant à l’opération et recevra à son avantage un bon d’achat de 1€ par litre acheté sous condition de ne pas excéder 50 litres.

Son avoir devra être utilisé au plus tard le lundi 6 juin midi, moyennant 100€ de dépenses minimum dans les Géant Casino et 80€ dans les Casino Supermarché. Il ne pourra pas cumuler tout autres bon de réduction. Attention, cette opération n’est pas étendue en Corse, dans le Calvados à Dives-sur-Mer et tout magasin en libre-service.

Les Géant Casino participants

Les Casino supermarchés participants