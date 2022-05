Bon plan carburant : le litre à 0,85 € chez Casino pour l'Ascension

La remise de 18 centimes par litre est entrée en vigueur le 1er avril. Un coup de pouce non négligeable, qui a bien fait baisser les prix dans les stations… mais ceux-ci repartent à la hausse, notamment pour le sans-plomb.

Heureusement, Casino continue de faire une offre très intéressante… si vous faites ensuite vos courses dans l'enseigne. Le litre de carburant est annoncé à 0,85 €. Attention donc, la remise prend la forme d'un bon d'achat qui correspond à la différence entre le prix réel à la pompe et 0,85 €.

Bon point : pour l'Ascension, l'offre est proposée un jour de plus. En plus du vendredi 27 et du samedi 28 mai, elle est valable aussi ce mercredi 25 mai (mais donc pas le jeudi 26).

Le bon d'achat est à utiliser jusqu'au samedi ou dimanche 29 mai midi pour les magasins ouverts ce jour-là, et est valable pour des courses d'un montant minimum de 80 €, avec au maximum 50 litres de carburant achetés.

Bonne nouvelle pour ce week-end de l'Ascension : le bon d'achat est valable dans l'ensemble des Géant Casino si vous avez fait le plein dans cette enseigne, ou l'ensemble des Casino Supermarchés si vous avez fait le plein dans celle-ci. En clair, vous pouvez faire le plein à Amiens et utiliser le bon sur votre lieu de week-end prolongé.

> Les Géant Casino participants > Les Casino supermarchés participants