Bonus et prime à la conversion: les barèmes 2020 prolongés de 6 mois

Le coronavirus continue de faire souffler des vents mauvais sur la filière automobile. Une semaine après le début du deuxième confinement, le Conseil National des professions de l’Automobile (CNPA) fait état de ventes en baisse de 70% sur les voitures neuves et de 90% pour les modèles d’occasion. Et si les flux de livraisons se maintiennent, les appels en concession baissent de 60%, tandis que l’activité d’entretien se contracte de 30% (et 50% pour la carrosserie).

« Si on ne réouvre pas rapidement les concessions, nous devons nous préparer à faire face au risque d’une mise à l’arrêt de l’appareil industriel et d’un nouvel effondrement du marché. Après le choc du printemps et la prévision, avant même le re-confinement, d’un marché en chute de -25% sur l’ensemble de l’année 2020, les choix qui seront faits pèseront lourds sur le tissu industriel et l’emploi au coeur de nos territoires », avertit Luc Chatel, Président la Plateforme Automobile..

C’est dans ce contexte que s’est réuni ce vendredi matin le Comité stratégique de filière (CSF) « Automobile » avec Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie.

Plusieurs annonces ont été effectuées à l’issue de cette réunion, sur lesquelles Caradisiac reviendra très vite de façon détaillée. En attendant, voici l’essentiel des éléments à retenir.

- Les barèmes 2020 du bonus et de la prime à la conversion sont prolongés jusqu’au 30 juin 2021, ceci dans le but de « renforcer le verdissement du parc dans le contexte de la crise sanitaire ». Les commandes passées au 30 juin 2021 et livrées dans les 3 mois qui suivent continueront de bénéficier de ces conditions. Cette décision met un terme à un cafouillage gouvernemental sur la question récemment évoqué par Caradisiac.

- Le calendrier du malus est confirmé, avec notamment l’entrée du vigueur du malus au poids au 1er janvier 2022.

- L’objectif du déploiement de 100 000 bornes électriques à la fin 2021 est maintenu, avec notamment une enveloppe de 100 millions d’euros allouée au déploiement de bornes rapides 150 kW sur autoroute et le long des routes nationales.

- Les ventes de modèles électriques et hybrides rechargeables ont connu une forte accélération ces derniers mois. Sur les dix premiers mois de l’année, leur part de marché est trois fois et demie supérieure à celle de la même période de 2019.

Des mesures destinées à soutenir un marché en difficulté. Malgré le rebond enregistré au sortir du deuxième confinement, le CNPA estime que la baisse des ventes de véhicules neufs en 2020 pourrait atteindre 30 % avec 1,5 million d’immatriculations seulement: "un niveau plancher jamais atteint depuis près de 50 ans".