Borgward : des résultats très éloignés des objectifs

Relancer une marque n'est pas une mince affaire même s'il s'agit d'un constructeur allemand. Borgward illustre parfaitement cela avec ses ventes très décevantes en Europe par rapport aux annonces de la firme l'année de son grand retour sous le feu des projecteurs.

Borgward revenait pour rappel sur le devant de la scène en 2015 avec une évocation de son passé à Genève avec une Isabella Coupé des années 50 et un stand plus concret la même année à Francfort pour l'intronisation du SUV BX7. Son investisseur principal chinois Foton Motors se montrait motivé en annonçant des chiffres spectaculaires : 800 000 voitures vendues par an d'ici 2020. Nous y voici pour un premier bilan : 5 000 Borgward seulement ont été écoulés depuis le mois de janvier cette année.

L'analyste spécialiste de la Chine André Lacerda révèle dans une interview accordée à nos confrères de la publication allemande Automobilwoche que la marque doit agrandir et multiplier ses showrooms. Borgward dispose d'après lui de trop peu de concessions avec des surfaces insuffisantes pour générer de l'attrait ou donner à des clients potentiels l'envie d'essayer les voitures.