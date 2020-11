Borne de recharge électrique : TVA réduite sur l'installation en 2021

Difficile d'envisager l'achat d'une voiture électrique sans avoir chez soi un point de recharge adapté. Faire le plein avec une simple prise domestique prend un temps fou, par exemple 15 heures pour une Renault Twingo Electric qui a pourtant une petite batterie de 22 kWh pour une autonomie de 200 km.

Mieux vaut donc prendre avec la voiture une borne de recharge domestique. La bonne nouvelle est que son installation devrait être moins chère en 2021. Comme le rapportent nos confrères d'Automobile-Propre, le Sénat vient de voter un amendement au projet de loi de finances 2021, soutenu par le gouvernement, qui va faire baisse le taux de TVA pour les travaux de pose, d'installation et d'entretien des bornes de recharge au domicile.

Le taux passera de 20 à 5,5 % pour toutes les habitations. Il est en effet déjà possible d'avoir une TVA réduite pour l'installation d'une wallbox dans un logement qui a plus de deux ans, un taux réduit au titre des travaux de rénovation et d'améliorations énergétiques. La mesure doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021.

Côté achat du véhicule, on rappelle que le gouvernement a prolongé de six mois le bonus renforcé de 7 000 € (soit jusqu'au 30 juin 2021).