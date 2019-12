Bornes de recharge : presque 30 000 points en France, mais très peu en charge rapide

La voiture électrique n'arrivera pas à séduire le plus grand nombre sans infrastructures convaincantes. Un discours répété maintes et maintes fois, mais difficilement appliqué dans la réalité. En effet, même si la situation s'améliore en France, il faut toutefois noter de grandes disparités dans la répartition des bornes de recharge.

Sur les 28 600 points de recharge installés dans l'Hexagone (pour 213 000 voitures électriques particulières en circulation) , seulement 10 % sont au delà des 22 kW de puissance. En clair, la quasi totalité des bornes de recharge se destinent seulement à des véhicules faisant de petits kilométrages, dans des zones urbaines.

Pour les plus grands trajets, il y a alors deux solutions : avoir une Tesla et profiter du réseau de Supercharger (qui, on le rappelle, est exclusivement réservé aux Tesla) ou bien attendre que le réseau Ionity (développé par un consortium de constructeurs allemands et de Ford) ne prenne de l'ampleur. Mais ça n'est clairement pas pour tout de suite, même si Ionity présente des avantages, comme la forte puissance (récupérer 80 % de charge sur une Model 3 en 30 minutes est possible) et l'accès aisé (pas de carte spécifique d'abonnement ou de solution de paiement compliquée).

Enfin, au niveau géographique, la répartition des bornes ne se fait pas de façon égalitaire. Deux régions (Ile de France et Occitanie) ont droit à un quart des bornes de recharge françaises. Il existe donc encore des "déserts" de charge en France.