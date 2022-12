"Bouge à oreilles" se délocalise au Musée des Arts et Métiers

Média engagé, So Good Radio, lancé par le groupe So Press et Ulule, propose, depuis l’été dernier, un podcast dédié aux nouvelles mobilités et baptisé Bouge à oreilles. Pour célébrer la fin de sa première saison, le dernier épisode sera réalisé en public et depuis le Musée des Arts et Métiers, à Paris.

Ce septième épisode sera "mis en boîte" le jeudi 8 décembre, de 12 h 45 à 13 h 45. Il sera consacré aux engins motorisés oubliés, abandonnés et farfelus. Le célèbre musée parisien, l’un des plus vieux au monde consacré à la technique et à l’industrie, est effectivement le lieu idéal, avec ses 80 000 objets et 15 000 dessins, pour évoquer ces machines décalées.

Pour les évoquer, Romain Salas recevra Lionel Dufaux, responsable de collections au Musée des Arts et Métiers, et Cédric Carles, designer et chercheur. La participation à cet enregistrement est, bien sûr, gratuite, mais, le nombre de places étant limité, il est indispensable de s’inscrire ici.

Au passage, ne manquez pas de visiter l’exposition temporaire Permis de conduire ?, ouverte jusqu’au 7 mai 2023, qui permet de comprendre comme l’automobile devra s’adapter, dans les prochaines décennies, aux nombreux défis que posent l’accidentologie, la pollution et la congestion des axes routiers.