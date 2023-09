Bugatti Bolide : une vraie voiture de course. Qu’on ne verra jamais en compétition

Alors que la carrière de la Bugatti Chiron se termine doucement, le constructeur de Molsheim doit tout de même construire les derniers exemplaires de sa supercar routière. Puis il sera temps d’assembler les 99 Mistral découvrables…et les 40 exemplaires de la Bolide. Conçue autour du même W16 quadriturbo que les Chiron routières (une mécanique reprise rappelons-le de l’ancienne Veyron avec de profondes améliorations), cette Bolide remplace le châssis de la supercar par une inédite monocoque conçue exclusivement pour le roulage sur circuit.

Elle ne compose donc plus avec les obligations techniques communes à toutes les voitures de route, sources de compromis gênants. La marque alsacienne s’offre ainsi une structure digne des meilleures voitures de course de la planète, qu’elle expose fièrement dans les images accompagnant cet article. Avec un standard de sécurité et de solidité similaire à celui des machines utilisées en Formule 1 et au plus haut niveau de l’endurance. Le constructeur affirme que cette monocoque entièrement en carbone serait compatible avec les exigences de la FIA pour la structure des prototypes LMH et LMDh comme la Ferrari 499P qui vient de remporter les 24 Heures du Mans. Le montant A de la monocoque peut encaisser une pression de 7,5 tonnes sans craquer et le montant B peut même supporter 12 tonnes.

Interdite de compétition

On ne verra pourtant jamais cette monocoque en compétition automobile puisqu’elle a été conçue autour d’un moteur dont les dimensions et l’architecture n’ont vraiment rien de compatible avec aucune catégorie de course actuelle. Mais avec un moteur de 1600 chevaux, une masse de moins de 1,5 tonne et un niveau d’appui aérodynamique maximal qui pourrait dépasser les deux tonnes, mieux vaudra effectivement disposer d’une monocoque solide en cas de sortie de piste à très haute vitesse !