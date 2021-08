Bugatti va produire la Bolide

Les riches amateurs d'automobiles ne savent plus où donner de la tête, ou plutôt où tendre le chéquier. Après le retour surprise de la Lamborghini Countach, voici la Bugatti Bolide. Ce véhicule a d'abord été un concept expérimental, dévoilé fin 2020.

À l'occasion du concours d'élégance de Pebble Beach, la firme française a annoncé une production en petite série. Stephan Winkelmann, patron de Bugatti, a déclaré : "un nombre important de passionnés et collectionneurs nous ont demandé de développer un véhicule de série à partir du véhicule expérimental. J'ai été submergé par les réactions et les retours des clients du monde entier". 40 exemplaires vont être assemblés. Les heureux élus vont devoir être patients, car les livraisons ne commenceront qu'en… 2024 ! Bugatti doit d'abord terminer le développement de l'engin.

La Bolide reprend, une fois de plus, la base de la Chiron. Mais son positionnement est bien distinct. Comme son nom le suggère, la Bolide est imaginée pour un usage sur circuit (elle est notamment dotée de pneus slick) et pousse encore plus loin le concept de l'ultra-performance en étant plus légère. Toutefois, pour le modèle de production, Bugatti annonce 1 450 kg, alors que c'était 1 240 kg pour le concept. Mais une Chiron classique frôle les deux tonnes.

La puissance est aussi plus "modeste", à l'échelle de Bugatti. Le W16 8.0 litres développe 1 600 ch, une puissance déjà connue avec la Chiron Super Sport (mais bien plus lourde encore). Le concept avait plus de 1 800 ch… grâce à l'utilisation d'un carburant à indice d'octane 110, issu de la compétition. 1 600 ch, c'est avec du 98, carburant disponible partout dans le monde. Le rapport poids/puissance est donc de 0,9 kg par cheval !

Le prix est à la hauteur : quatre millions d'euros. Mais si vous avez gagné un gros lot récemment, il est sûrement trop tard, les heureux élus ont vraisemblablement été déjà choisis par le service client.