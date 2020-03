Bugatti réunit ses trois récentes gloires en séance photo

Bugatti appelle cela la "Holy Trinity of modern Bugatti". Il s'agit en fait de l'ensemble des autos produites dans les trois dernières décennies par la maison alsacienne, qui a connu, entre temps, un changement de propriétaire.

"Quatre roues motrices, quatre turbos et une monocoque en carbone – les ingrédients éprouvés et constamment optimisés des supersportives de Bugatti depuis trois décennies", précise la marque française dans un communiqué rappelant les caractéristiques des trois autos : EB110, Veyron et Chiron.

Des designs très différents, des chiffres en constante évolution et des performances toujours plus impressionnantes pour trois modèles qui, finalement, se démarquent facilement. Bugatti en profite pour dévoiler un album photo des trois autos réunies : cela arrive bien peu souvent, qui plus est dans cette teinte noire. Les couleurs chaudes et douces de Dubaï pour mettre en valeur un panel de plus de six millions d'euros...