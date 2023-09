BYD Dolphin : une vraie alternative  - En direct du salon de Lyon 2023

Si vous êtes un fidèle lecteur de Caradisiac, vous avez pu déjà consulter l'essai de la Dolphin réalisé par Alan Froli.

Cette compacte d'origine chinoise longue de 4,29 m, 100% électrique va donc affronter les Renault Mégane E-Tech, Volkswagen ID.3 ou Cupra Born.

Esthétiquement, rien de bien nouveau. Les lignes sont classiques pour ne pas dire passe-partout. La seule originalité se situe au niveau de la face avant avec la signature lumineuse avant en forme de virgule qui est reproduite aussi au niveau de la calandre.

Plus d'originalité à l'intérieur avec beaucoup de plein de courbes. Même si la qualité des matériaux est plutôt bonne, la présentation est assez décalée avec notamment un large écran multimédia orientable électriquement. Une originalité sur le marché.

L'habitabilité arrière est dans la moyenne du segment. Bilan plus contrasté pour le volume de chargement avec seulement 345 litres et en plus sa forme n'est pas rectiligne.

Au niveau des moteurs, elle en propose deux : l'un de 95 ch avec une batterie de 45 kWh utile et une autre de 204 ch alimenté de 60 kWh. Mais surtout, c'est le prix qui fait la différence puisqu'elle est vendue à un prix de base débutant à 28 990 €, bonus non déduit.

L'instant Caradisiac : comme des poissons dans l'eau

Pour les appellations de ses modèles, BYD fait référence au monde marin puisque Seal et Dolphin signifient dauphin et phoque. Vu l'engouement et l'intérêt suscité par la marque, le constructeur semble être comme un poisson dans l'eau.